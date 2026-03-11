Villa Guillermina: Los Pumas detienen a un hombre por abigeato de ganado menor

Personal de la Sección Nº 9 de la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas” con sede en Villa Ocampo intervino en un hecho de abigeato de ganado menor ocurrido en zona rural de Villa Guillermina.

La actuación se inició el 8 de marzo de 2026 tras un llamado telefónico de un hombre que manifestó poseer una majada de animales caprinos y que desde hacía un tiempo venía registrando la faltante de algunos de ellos.

A partir de tareas investigativas, los efectivos realizaron una requisa voluntaria en la vivienda de un hombre identificado como González, alias “Negrito”. Durante el procedimiento se secuestraron aproximadamente nueve kilogramos de carne caprina, una cabeza, un cuero y un cuchillo que habría sido utilizado para el faenamiento.



Ante estos elementos, el sospechoso fue aprehendido y se dio conocimiento al operador de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que interiorizado de lo ocurrido dispuso que las actuaciones fueran caratuladas como abigeato de ganado menor.

Posteriormente se recepcionó una orden de detención para el imputado, quien fue trasladado a la Comisaría 5ª de Las Toscas para su alojamiento en la sección celaduría, donde permanecerá hasta la audiencia imputativa correspondiente.