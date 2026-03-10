Provincia dio inicio a la campaña de vacunación antigripal 2026

Las primeras dosis se aplicaron en el Centro de Salud Policlínico Centenario de Santa Fe y el operativo se extenderá por toda la provincia de manera progresiva y dinámica, hasta alcanzar a las 810.000 personas contempladas en la población objetivo. La campaña comenzó con vacunación al personal de salud, trabajadores y residentes de instituciones geriátricas

El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe comenzó este martes la campaña de vacunación contra el virus de la gripe en todo el territorio santafesino, clave para disminuir las hospitalizaciones, secuelas y muertes que ocasiona la influenza en las poblaciones con mayor vulnerabilidad. En Santa Fe, el inicio de la campaña estuvo encabezado por la secretaria de Salud, Andrea Uboldi y tuvo lugar en el Centro de Salud Policlínico Centenario.



Durante la actividad, la funcionaria valoró que la Provincia “está muy adelantada con respecto a la vacunación antigripal, y esto está vinculado con un gran esfuerzo frente a la situación que tuvo Europa y Estados Unidos. Queremos lograr para esta temporada que la mayoría de la población objetivo esté vacunada”.



La secretaria de Salud destacó que, tras vacunar al personal de salud, “la campaña va a ser progresiva y dinámica” y pidió a la población concurrir “con paciencia, porque las dosis vienen en tandas a los distintos efectores de salud”.



Población objetivo

La población objetivo de esta etapa incluye a niños de 6 a 24 meses, embarazadas en cualquier trimestre, puérperas (dentro de los primeros diez días tras el parto), personas de 2 a 64 años con enfermedades crónicas -como cardiopatías, diabetes u obesidad- y adultos mayores de 65 años.



Uboldi puntualizó que la campaña avanzará con la vacunación de embarazadas “en cualquier período de gestación y las que recientemente tuvieron su bebé”, de adultos mayores “que estén en residencias de estadía prolongada, que es una población que no se puede movilizar” y las personas que tienen alguna condición de riesgo.



Implementación y logística

La aplicación de la vacuna no requiere orden médica para los grupos mencionados y puede realizarse de forma conjunta con cualquier otra inmunización del Calendario Nacional.



Es fundamental que quienes asistan a los centros de salud, hospitales públicos o vacunatorios aprovechen esta oportunidad para consultar y completar esquemas de vacunación de todo el grupo familiar.



Por último, Uboldi explicó que la Provincia “trabaja en conjunto con Iapos y Pami, a través del Colegio de Farmacéuticos, para que también la gente que tiene la cobertura se pueda inscribir en las farmacias y vacunarse allí, cuando tengan disponibilidad de vacunas”.