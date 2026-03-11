Villa Ocampo: Avances en la gestión regional para fortalecer el Consorcio GIRSU

El intendente de Las Toscas, Iván Sánchez, junto al secretario de Planificación y Desarrollo Territorial, Daniel Molina, participaron el día martes 10 de marzo, en Villa Ocampo, de una reunión con intendentes y presidentes comunales del norte santafesino para avanzar en la consolidación del Consorcio Regional de GIRSU.

El encuentro contó con la presencia del secretario de Ambiente de la provincia de Santa Fe, Gustavo Leone, y tuvo como eje fortalecer el trabajo conjunto entre municipios y comunas en materia de gestión ambiental y tratamiento de residuos.

“Desde nuestra gestión reafirmamos el compromiso ambiental, por eso avanzamos en el fortalecimiento de GIRSU y en el futuro cierre del basural a cielo abierto en nuestra ciudad”, expresó el intendente Sánchez.