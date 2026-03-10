Villa Ocampo: Nueva jornada de castración gratuita

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que se realizará una nueva jornada de castración gratuita para mascotas, destinada a vecinos de los barrios Centro y Barrio Oeste.

La actividad tendrá lugar el jueves 12 de marzo, a partir de las 14:30 horas, en el Club de Leones, ubicado en Prolongación Av. San Martín y rotonda de Bv. Sarmiento.

Esta iniciativa forma parte de las acciones que el municipio impulsa para promover la tenencia responsable de mascotas y contribuir al control de la población animal, favoreciendo además la salud y el bienestar de perros y gatos.



Las personas interesadas deberán reservar y confirmar su turno previamente, comunicándose al 3482 412634.

Desde el municipio se invita a los vecinos de los barrios mencionados a participar de esta jornada y aprovechar este servicio gratuito.