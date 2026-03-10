Villa Ocampo: Inscripciones abiertas para el curso de Lengua de Señas Argentina

El Área de Educación de la Municipalidad informa que se encuentran abiertas las inscripciones para el curso de Lengua de Señas Argentina – Nivel 1, una propuesta de formación destinada a promover la inclusión y fortalecer las herramientas de comunicación dentro de la comunidad.

La capacitación está dirigida al público en general a partir de los 14 años. Resulta especialmente útil para docentes, estudiantes, profesionales de la salud, fuerzas de seguridad, personal de atención al público y todas aquellas personas interesadas en incorporar prácticas comunicacionales inclusivas.

El curso se desarrollará en modalidad presencial, tendrá una duración de seis meses y contará con un encuentro mensual. Las clases serán dinámicas, prácticas y participativas, permitiendo que los participantes comiencen a adquirir conocimientos desde el primer día. Además, los asistentes contarán con material de estudio en formato digital y acceso a un campus virtual con recursos complementarios.

La formación cuenta con certificación con aval provincial. Durante el trayecto se entregarán seis certificados, uno por cada módulo, otorgando 0,25 puntos de puntaje docente por certificado, lo que suma un total acumulado de 1,50 puntos, válido para su incorporación en el legajo docente.

Desde el Municipio se invita a toda la comunidad a sumarse a esta propuesta formativa que contribuye a la construcción de una sociedad más inclusiva y brinda herramientas comunicacionales cada vez más necesarias en diversos ámbitos laborales y sociales.

Las personas interesadas pueden acercarse al Complejo Arno para obtener mayor información y realizar la inscripción.