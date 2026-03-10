San Antonio de Obligado: Inauguración del Playón Deportivo Gobernador Miguel Lifschitz

San Antonio de Obligado vivió el viernes 6 de marzo una noche cargada de emoción con la inauguración de un nuevo playón deportivo en el Centro Recreativo Arcoiris, ubicado a la vera de la Ruta Nacional N° 11.

El espacio fue denominado “Gobernador Miguel Lifschitz”, en homenaje al ex mandatario santafesino, y el acto contó con la presencia de su esposa, Clara García, actual presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia.



También participaron del evento el senador Orfilio Marcón, el diputado nacional Pablo Farías, los intendentes Cristian Marega e Iván Sánchez, presidentes comunales de la región y otras autoridades.



Durante la ceremonia, los oradores recordaron la figura de Lifschitz y destacaron su permanente acompañamiento a las comunidades del norte santafesino.



El presidente comunal Jorge Ale subrayó la importancia de esta obra para la comunidad y anunció que el Centro Recreativo Arcoiris continuará creciendo con nuevos proyectos, entre ellos la futura construcción de una pista aeróbica.



La jornada también incluyó un emotivo reconocimiento al arquitecto Alberto Richter, fallecido el año pasado, quien fue parte fundamental en el diseño y desarrollo del complejo recreativo.



Tras el acto oficial, la celebración continuó con presentaciones musicales y artísticas ante un importante marco de público.

Desde la comuna destacaron que el crecimiento del Centro Recreativo Arcoiris representa una oportunidad para seguir impulsando el desarrollo deportivo, recreativo y turístico de la localidad.