Villa Ocampo: Reunión para planificar la agenda de actividades para adultos mayores

El Secretario de Gobierno, Miguel Merino, mantuvo una reunión de trabajo junto al Director del Hogar de Adultos Mayores “San José”, Martín Vera, y la trabajadora social Daniela Bosch, quien interviene en el área de adultos mayores de la Secretaría de Promoción Social, con representantes de distintas instituciones que trabajan con personas mayores en la comunidad.

Durante el encuentro se avanzó en la planificación de la agenda 2026, abordando propuestas y actividades destinadas a fortalecer la participación, el bienestar y la integración de los adultos mayores.

Entre los temas tratados se destacaron la organización de encuentros de newcom, la realización de los JUPE, la coordinación de aniversarios de las instituciones y otras actividades recreativas, deportivas y sociales que se desarrollarán a lo largo del año.

De la reunión participaron representantes del Club de Abuelos, la Unión de Jubilados Provinciales, el Hogar de Adultos Mayores San José, el grupo “Tratar de Estar Mejor”, y los equipos de newcom “Jaaukas” y “Los Originales”.

Desde el municipio destacaron la importancia de continuar trabajando de manera articulada con las instituciones, promoviendo espacios de encuentro, participación y una vida activa para las personas mayores de la comunidad.