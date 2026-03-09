Villa Ocampo: La Municipalidad abrió las inscripciones para los Talleres Culturales 2026

La Municipalidad de Villa Ocampo, a través de la Casa de la Cultura , informó que se encuentran abiertas las inscripciones para los Talleres Culturales 2026 , una propuesta destinada a promover el aprendizaje, la creatividad y la participación de vecinos de todas las edades en diferentes disciplinas artísticas, educativas y de formación.

Los talleres comenzarán a desarrollarse a partir del lunes 16 de marzo , y las personas interesadas podrán acercarse a la Casa de la Cultura para obtener información sobre días, horarios y requisitos , o comunicarse al teléfono 3482-671488 .

La propuesta incluye una amplia variedad de espacios de formación, entre ellos Técnicas de Actuación Teatral, Corte y Confección, Masoterapia, Electricidad, Plomería, Instrumentos Musicales, Inglés, Carpintería, Arte: Crecer, Ajedrez y Hip-Hop. Además, en esta nueva temporada se incorporan dos talleres nuevos: Estrategia Digital para Emprender y Pintura Creativa: ExpresArte.



Desde el municipio destacaron que estos talleres tienen como objetivo generar espacios de aprendizaje, desarrollo personal y encuentro comunitario, brindando herramientas que permitan a los participantes potenciar habilidades, descubrir nuevos intereses y compartir experiencias en un ámbito cultural abierto a la comunidad.

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas y se invita a todos los vecinos a sumarse a esta nueva temporada de talleres culturales que impulsa la Municipalidad de Villa Ocampo.