Villa Ocampo: El intendente Marega participó del inicio del ciclo lectivo 2026 en el Juan Pablo II

El intendente Cristian Marega, acompañado por la Secretaria de Promoción Luciana Luque y la coordinadora del Juan Pablo ll, Nilda Magnatti, participó del inicio del ciclo lectivo 2026 en la institución.

Durante la visita recorrieron las remodelaciones que se realizaron recientemente, con el objetivo de brindar un espacio más cómodo y adecuado para los niños. Entre los trabajos realizados se destaca la pintura de cada uno de los salones, así como también la incorporación de juegos nuevos, adquiridos para el disfrute y desarrollo de los chicos que asisten al lugar.

Desde la institución recordaron que continúan abiertas las inscripciones para niños y niñas de 2 a 13 años, tanto para el turno mañana como para el turno tarde.



Las familias interesadas pueden acercarse de manera presencial al Juan Pablo ll para realizar la inscripción.

Horarios de atención:

Por la mañana: de 8:00 a 11:30

Por la tarde: de 14:00 a 17:15

Para más información, se recomienda acercarse en los horarios establecidos.