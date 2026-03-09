Villa Ocampo convoca a reunión informativa para la Liga de Desarrollo de Fútbol Infantil

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a participar de una reunión informativa para la Liga de Desarrollo de Fútbol Infantil, que se realizará el próximo miércoles 11 de marzo a las 20:30 horas en el Complejo Arno, con el objetivo de continuar fortaleciendo los espacios deportivos destinados a niños y niñas de la ciudad.

La convocatoria está dirigida a padres, entrenadores y delegados interesados en formar parte de esta propuesta deportiva que busca generar un ámbito donde los más chicos puedan crecer a través del deporte, promoviendo valores, el trabajo en equipo y la participación comunitaria.

Durante el encuentro se brindará información sobre el funcionamiento de la liga, su organización y las posibilidades de participación para quienes deseen sumarse a esta nueva etapa del fútbol infantil en Villa Ocampo.

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo destacaron la importancia de acompañar e impulsar iniciativas deportivas que fomenten el desarrollo de niños y jóvenes, fortaleciendo los espacios de formación, integración y recreación dentro de la comunidad.