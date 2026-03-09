Villa Ocampo homenajeó a Carmen Encina con la inauguración de un espacio recordatorio

En el marco de las actividades por el Mes de la Mujer , el pasado sábado 7 de marzo a las 18:30 horas , se realizó en el barrio Juan Perón de la ciudad de Villa Ocampo el acto de conmemoración de Carmen Encina y la inauguración de un espacio recordatorio en la plazoleta que lleva su nombre, con el objetivo de mantener viva su memoria y reconocer su historia dentro de la comunidad.

El homenaje contó con la presencia de Haydée Encina, hermana de Carmen Encina , quien acompañó el emotivo acto junto a vecinos y autoridades, en un momento de recuerdo y reconocimiento hacia su figura y su legado.



Durante la actividad se destacó la importancia de preservar la memoria de las personas que forman parte de la historia de la comunidad, generando espacios que inviten a recordar y valorar su aporte.

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo remarcaron el valor de este tipo de iniciativas que permiten fortalecer la memoria colectiva y reconocer a quienes han dejado huellas en la ciudad.