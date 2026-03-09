Villa Ocampo: Inauguración del Paseo de la Mujer

En el marco de las actividades conmemorativas por el Mes de la Mujer, el pasado sábado 7 de marzo a las 20:30 horas , la Municipalidad de Villa Ocampo llevó adelante la inauguración del Paseo de la Mujer , ubicado en la intersección de Boulevard Urquiza y Boulevard Sarmiento , un espacio creado con el objetivo de homenajear la fuerza, la historia y el protagonismo de las mujeres en la comunidad.

La actividad contó con la participación de vecinos y autoridades, y tuvo además la presencia de Betty Ferrer y Lidia Sturon, quienes acompañaron este momento significativo que busca reconocer y visibilizar el rol de las mujeres en la construcción social, cultural y comunitaria de la ciudad.



El nuevo espacio se propone como un lugar simbólico de encuentro y reflexión, destinado a poner en valor el aporte de las mujeres a lo largo de la historia y promover su reconocimiento dentro de la comunidad.

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo destacaron la importancia de generar este tipo de espacios que invitan a reflexionar, reconocer y celebrar el papel fundamental de las mujeres en la sociedad.