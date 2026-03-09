Villa Ocampo: Gran convocatoria para recibir la Copa del Mundo

El pasado sábado 7 de marzo , la ciudad de Villa Ocampo vivió una jornada especial con la llegada de la Copa del Mundo de la FIFA obtenida por la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 , en una actividad abierta a toda la comunidad que se desarrolló de 17:00 a 19:00 horas en la Plaza San Martín. Durante el evento, vecinos y familias pudieron ver de cerca el trofeo más importante del fútbol mundial y tomarse fotografías, viviendo una experiencia única vinculada al histórico logro deportivo del país.

La propuesta, acompañada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Villa Ocampo, tuvo como objetivo acercar a la comunidad un símbolo emblemático del deporte argentino, generando un espacio de encuentro, celebración y disfrute para personas de todas las edades.

En el marco de la jornada también se desarrollaron actividades recreativas vinculadas al fútbol, con la instalación de arcos en la plaza y la realización de un torneo recreativo de penales, en el que participaron niños, jóvenes y adultos, aportando un clima festivo y participativo durante toda la tarde.



Además, el evento contó con la presentación de la batucada de la Comparsa Aluminé, que brindó un show musical y rítmico que acompañó la actividad, sumando alegría y color a la jornada.

La actividad registró una importante participación de vecinos, muchos de los cuales se acercaron con camisetas y banderas de la Selección Argentina para vivir un momento especial y compartir la emoción que dejó la consagración argentina en el último mundial.



Desde la Municipalidad de Villa Ocampo destacaron la importancia de impulsar este tipo de propuestas que fortalecen los espacios de encuentro comunitario, el deporte y la identidad nacional, permitiendo que la comunidad pueda disfrutar de experiencias significativas en la ciudad.