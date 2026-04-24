Villa Ocampo: APRECOD convoca a referentes institucionales para jornada en territorio

Desde la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (APRECOD), se convoca a referentes institucionales a una jornada de trabajo operativo en territorio, buscando así fortalecer la Cultura del Cuidado mediante una red de respuestas reales y eficientes.

El objetivo es claro: articular recursos y unificar criterios para el Abordaje Integral en cada una de las localidades del departamento Gral. Obligado.

Fecha: Martes 28 de abril.

Hora: 9:00 hs.

Lugar: Complejo Arno. (25 de Mayo 1951 – Villa Ocampo)

Lo orgnizan la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (APRECOD), el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Por favor confirmar asistencia por medio del siguiente Google Foms: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefzuTEMPhKS7EN7yP71qW9ew_8hZjWTTb-u4xJAyE8NMd9KQ/viewform