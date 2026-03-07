Villa Ocampo: ASOEM informa el pase a planta permanente de 11 empleados municipales

La Asociación Sindical de Obreros y Empleados de Municipalidades y Comunas (ASOEM) informó que 11 trabajadores se incorporaron a la planta permanente de la Municipalidad de Villa Ocampo a partir de febrero de 2026.

Según indicaron desde la entidad gremial, la medida se concretó gracias a gestiones conjuntas entre el sindicato y el Ejecutivo municipal, lo que permitió mejorar la situación laboral de estos empleados.

Desde ASOEM destacaron que este avance representa un paso importante para la estabilidad laboral de los trabajadores municipales, al garantizar condiciones más seguras y derechos laborales consolidados dentro de la estructura del municipio.

Asimismo, señalaron que este tipo de decisiones reflejan la importancia del diálogo y el trabajo conjunto entre las autoridades y las organizaciones gremiales para avanzar en mejoras para el sector.

ASOEM anunció acuerdo con el municipio de Villa Ana para el pago de haberes adeudados

La Asociación Sindical de Obreros y Empleados de Municipalidades y Comunas (ASOEM) informó que se alcanzó un acuerdo con el Ejecutivo de la Municipalidad de Villa Ana para el pago de haberes adeudados al trabajador municipal Adolfo Torres.

De acuerdo al parte de prensa difundido por la entidad, el empleado había sido suspendido durante tres meses, situación que desde el sindicato consideraron injusta. Tras distintas gestiones, el actual intendente Alfonso Iván se comprometió a efectivizar el pago de los salarios correspondientes a ese período.

Desde ASOEM señalaron que el acuerdo reconoce que la suspensión se produjo durante la gestión del entonces presidente comunal Catalino Coman.