Villa Ocampo: Actividades de la agenda «Mujeres que dejan huellas»

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a la comunidad a participar de las actividades previstas para hoy sábado 7 de marzo, en el marco de la agenda “Mujeres que dejan huellas”.

Las actividades comenzarán a las 18:30 horas en el Barrio Juan Perón , con la Conmemoración de Carmen Encina , que incluirá el acto e inauguración de un espacio recordatorio ubicado en la plazoleta que lleva su nombre, en homenaje a su legado.

Posteriormente, a las 20:30 horas , se realizará la inauguración del Paseo de la Mujer, en la intersección de Bulevar Urquiza y Bulevar Sarmiento , un nuevo espacio pensado para homenajear la historia y el protagonismo de las mujeres de la comunidad.

Finalmente, la jornada culminará con la Cena de Mujeres organizada por GEACC (UAA) , que tendrá lugar a las 21:00 horas en el Club Banco Nación .

Desde el municipio se invita a vecinos y vecinas a acompañar estas actividades que forman parte de la agenda conmemorativa del Mes de la Mujer en Villa Ocampo.