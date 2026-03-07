Expoagro 2026: Santa Fe mostrará biotecnología ganadera que ya se exporta

La Provincia presentará en la megamuestra de San Nicolás desarrollos científicos aplicados al agro. Entre ellos se destaca HyperBull, una innovación santafesina que mejora la eficiencia de la fertilización in vitro bovina y abre nuevos mercados internacionales.

El Gobierno de Santa Fe participará de Expoagro 2026, la mayor megamuestra agroindustrial a cielo abierto del país, con una fuerte impronta en innovación científica aplicada al sector productivo. En ese marco, el miércoles 11 de marzo a las 15 se realizará un panel sobre reproducción ganadera en el que empresas santafesinas presentarán avances biotecnológicos orientados a mejorar la eficiencia, la calidad genética y la sustentabilidad de los sistemas productivos.



Entre las experiencias que se exhibirán se destaca la de Fecundis/Embreed, una empresa de base tecnológica nacida en Rosario e incubada en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR, Conicet–UNR). Con el acompañamiento de la aceleradora Bio.r, la firma logró transformar años de investigación en biología reproductiva en herramientas concretas para el sector agropecuario.



En 2024 la compañía cerró una ronda de financiamiento internacional por 2,4 millones de dólares, lo que permitió escalar su desarrollo tecnológico y consolidar la marca Embreed, enfocada en soluciones biotecnológicas aplicadas a la reproducción animal.

HyperBull: innovación santafesina para la genética bovina

En Expoagro, Embreed presentará HyperBull, un kit diseñado para optimizar una etapa clave de los programas de fertilización in vitro bovina: la capacitación espermática. Este proceso es determinante para maximizar las tasas de fecundación y mejorar la eficiencia embrionaria, aunque suele presentar altos niveles de variabilidad técnica entre laboratorios.



El sistema estandariza y optimiza la preparación del semen, favoreciendo la activación espermática y su interacción con el ovocito. De esta manera, permite obtener resultados más consistentes, reducir tiempos operativos y mejorar el rendimiento de los protocolos reproductivos.



El kit está orientado a laboratorios de reproducción asistida y centros de genética bovina, y combina facilidad de uso con rigor científico, impulsando la productividad de los programas de mejoramiento genético y respondiendo a la creciente demanda de embriones de alta calidad en la industria ganadera.



De la ciencia pública al desarrollo productivo

El desarrollo de HyperBull tiene su origen en décadas de investigación realizadas en el ámbito del Conicet y la Universidad Nacional de Rosario, centradas en los mecanismos moleculares que intervienen en la capacitación espermática, un proceso biológico clave para el potencial fértil del espermatozoide.



El paso decisivo para convertir ese conocimiento en una solución aplicada se dio a través de respaldo provincial, que permitió avanzar con pruebas a campo y consolidar el desarrollo del producto.

Expansión internacional con sello santafesino

Como parte de su estrategia de crecimiento, Embreed avanzó además en acuerdos comerciales para la distribución internacional de HyperBull. A través del régimen Exporta Simple, la empresa concretó su primer envío al exterior con origen en Rosario, un paso clave para la apertura de nuevos mercados y la proyección global de una innovación desarrollada en Santa Fe.



“El lanzamiento de HyperBull marca un antes y un después, no solo porque mejora la eficiencia de los programas de fertilización in vitro, sino porque demuestra que la ciencia santafesina puede escalar, exportarse y competir a nivel global”, señalaron desde la empresa.

Ciencia aplicada para producir más y mejor

Para el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, la presencia de estos desarrollos en Expoagro refleja la capacidad de la provincia para convertir conocimiento en valor agregado.



“Expoagro es la vidriera donde Santa Fe reafirma que la ciencia aplicada es parte de su matriz productiva. Empresas como Fecundis/Embreed demuestran cómo el conocimiento santafesino se traduce en competitividad global y en oportunidades para nuestra gente”, afirmó.



Y concluyó: “Cuando el Estado provincial acompaña, articula y genera condiciones, la ciencia se transforma en desarrollo, y el desarrollo en futuro para Santa Fe”.