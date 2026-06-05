Agroactiva 2026: Santa Fe presentó Pulso, el primer ecosistema logístico inteligente de América Latina

La nueva plataforma proyectada, que amplía el sistema Stop 5.0 ya en marcha, integrará información estratégica para optimizar el transporte de cargas, mejorar la seguridad vial, reducir la congestión en el Gran Rosario y fortalecer la competitividad del principal nodo agroexportador del país. La iniciativa representa un paso inédito en la articulación público-privada para la gestión logística.

El Gobierno de Santa Fe presentó en Agroactiva 2026, la Plataforma Unificada de Logística y Seguimiento Operativo (Pulso), una herramienta tecnológica que amplía y potencia las capacidades del sistema Stop 5.0 y que constituye el primer ecosistema logístico inteligente de América Latina.



La iniciativa surge como respuesta al desafío que representa la circulación de millones de toneladas de carga y miles de camiones que cada año ingresan al Gran Rosario, uno de los complejos agroexportadores más importantes del mundo. Con esta nueva infraestructura digital, la Provincia busca transformar la gestión logística mediante información en tiempo real, trazabilidad y planificación estratégica.



Durante la presentación, realizada en el SUM del stand provincial en Agroactiva, el secretario de Cooperación, Cristian Cunha, señaló que “Stop 5.0 fue el punto de partida. Logramos ordenar el arribo de camiones, pero no podemos detenernos ahí. Necesitamos evolucionar hacia una red inteligente que genere información para tomar mejores decisiones. Si queremos planificar obras, conocer los corredores más utilizados y entender de dónde provienen las cargas, debemos construir datos confiables y utilizarlos de manera estratégica”.



En esa línea, explicó que “Pulso es la evolución natural de ese proceso y permitirá avanzar hacia un sistema integral que desemboque en un centro de monitoreo logístico de cargas para toda la provincia. El objetivo es contar con un mapa digital en tiempo real de todo lo que sucede en materia logística, incluyendo camiones, barcos y barcazas”.



Por su parte, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, remarcó que “para el gobernador Maximiliano Pullaro la logística es una política de Estado. Si queremos reducir costos y ganar competitividad, la infraestructura es indispensable, pero no alcanza por sí sola. También debemos trabajar en ordenamiento, regulación, monitoreo y control para mejorar toda la cadena logística, desde el origen hasta los mercados internacionales”.



Asimismo, destacó que la recuperación del liderazgo del complejo agroexportador santafesino plantea nuevos desafíos que requieren herramientas innovadoras para gestionar de manera eficiente el creciente movimiento de cargas.

Datos para planificar mejor

El director de Coordinación Interjurisdiccional, Mauro Bertorino, destacó el impacto de la plataforma en materia de seguridad vial. “Durante años fue muy difícil planificar sin información precisa. Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial muchas veces debíamos estimar escenarios para definir dónde realizar controles y operativos. Hoy contamos con datos concretos que nos permiten actuar de manera más eficiente y brindar respuestas más rápidas y efectivas”, afirmó.



En tanto, el director provincial de Transporte de Cargas, Juan Manuel Agostini, explicó que la nueva herramienta incorporará también el seguimiento de cargas no granarias. “Hoy la Provincia carece de información integral sobre muchas de las cargas que atraviesan su territorio: qué transportan, de dónde provienen o qué corredores utilizan. Con Pulso podremos avanzar hacia un sistema que facilite el transporte, garantice la trazabilidad de la mercadería y aporte información clave para planificar futuras inversiones en infraestructura vial y logística”, indicó.

Gestión inteligente y trazabilidad

Lo que comenzó como un sistema de asignación de turnos evolucionó con Stop 5.0 hacia un esquema de gestión inteligente de arribos, cupos diarios y bandas horarias específicas, permitiendo ordenar el ingreso de camiones, mejorar la convivencia urbana y reducir los focos de congestión en los accesos portuarios.



Sobre esa experiencia se construye ahora Pulso, una plataforma basada en cinco pilares tecnológicos: conexión, para sincronizar los viajes de los transportistas; verificación, para garantizar el control operativo; gestión, para administrar terminales en tiempo real; gobierno, mediante la integración de información estratégica provincial; y facilitación, orientada a simplificar procesos y fortalecer la seguridad vial.

Hacia un ecosistema logístico provincial

El proyecto prevé además la creación de un Centro Integral de Gestión Logística, concebido como un centro de comando y monitoreo conectado con rutas, terminales portuarias y playas de estacionamiento, capaz de anticipar conflictos operativos antes de que se produzcan. La iniciativa también contempla el desarrollo de playas concentradoras fuera de las zonas críticas y una red de trazabilidad en los principales accesos logísticos.