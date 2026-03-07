Las Toscas: Día de la Mujer con deporte y encuentro en el CRI-STIC

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, este sábado 7 de marzo se realizará una jornada de deporte y encuentro en las instalaciones del CRI-STIC.

La actividad comenzará a las 17:30 horas y está pensada como un espacio para compartir una tarde recreativa, promoviendo el bienestar, el movimiento y la participación de la comunidad.

La inscripción es gratuita, y las personas interesadas en participar pueden comunicarse a los teléfonos 3482 233948 o 3482 393323 para obtener más información.

La propuesta invita a disfrutar de una jornada de deporte y camaradería en el marco de una fecha que busca visibilizar y reconocer el rol de las mujeres en la sociedad.