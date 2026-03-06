Villa Ocampo: Se suspende la actividad «Mujeres que dejan huella» prevista para este viernes

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que la actividad “Mujeres que dejan huellas”, prevista para este viernes 6 de marzo en la Casa de la Cultura, ha sido suspendida .

La decisión se tomó debido a cuestiones climáticas, priorizando garantizar el correcto desarrollo de cada una de las propuestas programadas en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer.

Desde el municipio se agradece la comprensión de la comunidad y se informará oportunamente sobre la posible reprogramación de esta actividad.

Asimismo, se invita a vecinos y vecinas a continuar participando de las distintas propuestas que se desarrollarán en la ciudad en el marco del Mes de la Mujer.