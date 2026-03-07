Inicia la campaña de Vacunación Antigripal de IAPOS

Se informa que a partir del 10 de marzo del corriente año se dará comienzo a la campaña de vacunación antigripal a los afiliados de IAPOS, en las farmacias adheridas de la provincia de Santa Fe. La vacuna y su aplicación son GRATUITAS para el afiliado y se realizará en las farmacias adheridas.
La Campaña de vacunación incluye los siguientes afiliados:
– Mayores de 65 años
– Menores de 65 años con patologías prevalentes:
• Pacientes con tratamientos oncológicos y tratamientos especiales
• Diabetes
• Obesidad
• EPOC
• Internación Domiciliaria
• Radioterapia/Diálisis/Oxigenoterapia/Rehabilitación Cardiopulmonar
Vacunas antigripales provistas en la Campaña
- Mayores de 65 años: Fluad®️
- Menores de 65 años con patologías prevalentes: Agrippal
¿Cómo debe solicitar el turno el afiliado para acceder a la vacuna antigripal?
– A través de la App de IAPOS (Mi IAPOS), realizando la reserva del turno en su farmacia de afinidad.
– Concurriendo a su farmacia de afinidad.