Inicia la campaña de Vacunación Antigripal de IAPOS

Se informa que a partir del 10 de marzo del corriente año se dará comienzo a la campaña de vacunación antigripal a los afiliados de IAPOS, en las farmacias adheridas de la provincia de Santa Fe. La vacuna y su aplicación son GRATUITAS para el afiliado y se realizará en las farmacias adheridas.

La Campaña de vacunación incluye los siguientes afiliados:



– Mayores de 65 años

– Menores de 65 años con patologías prevalentes:

• Pacientes con tratamientos oncológicos y tratamientos especiales

• Diabetes

• Obesidad

• EPOC

• Internación Domiciliaria

• Radioterapia/Diálisis/Oxigenoterapia/Rehabilitación Cardiopulmonar

Vacunas antigripales provistas en la Campaña

Mayores de 65 años: Fluad®️

Menores de 65 años con patologías prevalentes: Agrippal



¿Cómo debe solicitar el turno el afiliado para acceder a la vacuna antigripal?



– A través de la App de IAPOS (Mi IAPOS), realizando la reserva del turno en su farmacia de afinidad.



– Concurriendo a su farmacia de afinidad.