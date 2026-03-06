Biodiversidad: la Provincia liberó un aguará guazú recuperado en La Esmeralda

El ejemplar había sido rescatado en grave estado en el departamento San Cristóbal y, tras un mes de atención veterinaria y rehabilitación en el Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna (Criif) La Esmeralda, fue reinsertado en su hábitat natural.

Luego de un mes de trabajo veterinario y rehabilitación en el Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna (CRIIF) “La Esmeralda”, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe liberó un ejemplar de aguará guazú que había sido hallado en malas condiciones en una zona rural del departamento San Cristóbal. La intervención permitió su recuperación integral y posterior reinserción en el ambiente natural.

El ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, destacó la importancia de este tipo de acciones para la preservación de la fauna silvestre. “Cada recuperación y liberación demuestra que en Santa Fe estamos consolidando un modelo de conservación activa, con trabajo profesional, infraestructura y decisión política para cuidar nuestra biodiversidad”, afirmó. Y agregó: “La transformación de La Esmeralda como centro de rescate, investigación e interpretación de fauna es parte de ese cambio de paradigma. Hoy el Estado interviene, recupera y devuelve a cada ejemplar a su hábitat cuando las condiciones lo permiten”.



El animal, un macho juvenil, fue encontrado deambulando en la localidad de Soledad con bajo peso y una lesión visible en la oreja izquierda. A partir de la denuncia de vecinos y gracias al trabajo de la Guardia Rural se concretó su traslado al centro especializado. El 28 de enero de 2026 ingresó al CRIIF La Esmeralda, donde los profesionales constataron que presentaba una miasis severa en la oreja izquierda, además de un estado general comprometido.



“Al momento de la evaluación verificamos un bajo peso significativo y una lesión grave en una de sus orejas, producto de una infección que requería atención inmediata. Durante varios días trabajamos en su estabilización: tratamiento de la herida, recuperación del estado general, suplementación vitamínico-mineral y la realización de los análisis clínicos que establece el protocolo sanitario para este tipo de casos”, explicó el veterinario Mauro Pergazere, director provincial del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.



Una vez completado el proceso de recuperación y verificado su buen estado sanitario y comportamental, el ejemplar fue liberado en una zona rural de Alejandra. El sitio fue seleccionado bajo criterios técnicos y ecológicos que garantizan mejores condiciones para su reinserción en el ambiente natural.



“Elegimos una reserva natural ubicada dentro del área de distribución habitual de la especie, con disponibilidad de alimento y agua y alejada de las principales amenazas humanas. En este caso se optó por una zona de esteros donde ya hemos realizado otras liberaciones exitosas”, agregó Pergazere.



El aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) está declarado Monumento Natural de la provincia de Santa Fe, la máxima categoría de protección establecida por la Ley N.º 12.182. Ante la presencia de fauna silvestre en riesgo, situaciones de tráfico ilegal, mascotismo o ejemplares desorientados en zonas urbanas, se recomienda dar aviso inmediato al 911 para activar los protocolos de rescate y protección.