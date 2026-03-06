Villa Ocampo: Avanzan los trabajos de limpieza y apertura de calle en el predio del Ex Ingenio Arno

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que continúan desarrollándose los trabajos de limpieza, desmalezado y recuperación del predio del ex Ingenio Arno, una intervención anunciada semanas atrás por el intendente Cristian Marega en el marco de las acciones destinadas a ordenar y recuperar distintos sectores de la ciudad.

Las tareas se iniciaron con el desmalezado y acondicionamiento integral del terreno, un espacio que durante muchos años permaneció abandonado y que actualmente comienza a ser recuperado para mejorar el entorno urbano.

En este sentido, además de los trabajos de limpieza, el municipio avanza con la apertura de una nueva calle, que será la prolongación de calle Alfonsina Storni, permitiendo conectar distintos barrios de la ciudad y mejorar la circulación vehicular para vecinos y vecinas del sector.

Desde el gobierno local destacaron que estas acciones forman parte de una política de gestión orientada a ordenar la ciudad, recuperar espacios que se encontraban en desuso y mejorar la conectividad urbana, generando mejores condiciones de tránsito y mayor integración entre los distintos barrios.

De esta manera, la Municipalidad continúa impulsando obras y trabajos que contribuyen al desarrollo urbano y a una mejor calidad de vida para la comunidad ocampense.