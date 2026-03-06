Las Toscas: Apertura de actividades en Punto Violeta

En la mañana del viernes 6 de marzo, se realizó la apertura de actividades del Punto Violeta Las Toscas, un espacio de encuentro, escucha, acompañamiento y construcción colectiva, dando inicio a la “Semana de la Mujer”, programa de actividades coordinado por la Municipalidad.

La jornada contó con la presencia del Intendente de la ciudad, Iván Sánchez, y de la Secretaria de Desarrollo Humano, Mayra Gómez, junto al equipo local del Punto Violeta integrado por su coordinadora Camila Gómez y la trabajadora social Daniela Verón, quienes estarán acompañando y desarrollando las propuestas en este espacio.



Durante la actividad también se presentó el proyecto de Huerta Comunitaria y Horno de Barro, una iniciativa impulsada junto a la Secretaría de Desarrollo Productivo, a cargo de Damián Cremona, que busca promover el aprendizaje colectivo, la producción comunitaria y el encuentro entre vecinas y vecinos.



La jornada continuó con un taller profesional interdisciplinario realizado junto al Centro Terapéutico Redes de Reconquista y el Centro de Día Andares de Villa Ocampo, donde se abordó la temática del consumo problemático durante el embarazo y la maternidad, fortaleciendo el trabajo en red y el acompañamiento comunitario.



Un nuevo espacio que comienza a sembrar comunidad, aprendizaje y oportunidades para seguir construyendo redes.