El Acuario del Río Paraná abre la convocatoria para visitas educativas

El Centro Científico, Educativo y Tecnológico ubicado en Rosario habilitó la preinscripción para instituciones de todos los niveles de la provincia. Las propuestas incluyen recorridos guiados, contacto con especies nativas y actividades vinculadas a la ciencia y la conservación del río Paraná.

El Gobierno de la Provincia informa que ya se encuentra habilitada la preinscripción para las visitas educativas 2026 al Centro Científico, Educativo y Tecnológico “Acuario del Río Paraná”, ubicado en la ciudad de Rosario. La convocatoria está dirigida a instituciones de todos los niveles educativos interesadas en participar de experiencias pedagógicas vinculadas con la ciencia, el ambiente y la biodiversidad regional.



La iniciativa se enmarca en las políticas que impulsa el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, orientadas a fortalecer la ciencia y la innovación como ejes estratégicos del desarrollo provincial. En ese sentido, el ministro Gustavo Puccini promueve la articulación entre el sistema científico-tecnológico y la comunidad educativa, con el objetivo de acercar el conocimiento a estudiantes de toda la provincia y fomentar vocaciones vinculadas a la producción, el ambiente y la tecnología.



El Acuario se consolida así como un espacio de encuentro entre ciencia y educación, donde estudiantes y docentes pueden acceder a experiencias directas con el río Paraná y conocer de cerca el trabajo científico que allí se desarrolla.



“La educación también se construye fuera del aula, a través de experiencias que promueven el conocimiento y la conservación de la biodiversidad. El contacto con proyectos científicos, especies nativas y ecosistemas regionales permite comprender de manera integral el funcionamiento del ambiente y el aporte de la ciencia a su preservación”, destacó Bárbara Bercovich, directora de Proyectos Especiales de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.



Para conocer

Durante el recorrido, los grupos podrán conocer distintos aspectos vinculados con la biodiversidad regional, el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos y la importancia de su conservación, incorporando contenidos que complementan los aprendizajes escolares.



Las visitas son guiadas, tienen una duración aproximada de una hora y se desarrollan principalmente en la Sala de Acuarios. Allí se exhiben más de 100 especies de peces nativos del río Paraná, con información sobre sus características, adaptaciones y el rol ecológico que cumplen dentro del sistema fluvial.



El circuito también incluye el Laboratorio Mixto de Biotecnología Acuática y el Jardín Botánico Autóctono, espacios que reflejan el trabajo de investigación orientado a la conservación de especies, el desarrollo productivo y la preservación de la flora regional y los ecosistemas de humedales.



Las actividades están diseñadas de acuerdo con cada nivel educativo y promueven la observación, la exploración y el aprendizaje a partir del contacto directo con el entorno natural, favoreciendo experiencias significativas que complementan la formación escolar.



Además, el sitio web oficial del Acuario (https://www.santafe.gob.ar/acuario/) cuenta con una sección de recursos educativos para trabajar antes y después de la visita. Entre ellos se destaca el cuento “Pirayú”, una propuesta destinada al nivel inicial que invita a recorrer de manera lúdica los contenidos de la Sala de Acuarios.

Inscripción a las visitas

Las instituciones interesadas deberán completar el formulario de preinscripción correspondiente a cada nivel educativo disponible en el sitio web oficial del Acuario del Río Paraná.



Posteriormente, el área de programación se contactará con las instituciones para confirmar la inscripción y coordinar la fecha de la visita. Los turnos se asignarán por orden de inscripción y de acuerdo con la disponibilidad de días y horarios.



Formulario Nivel Inicial: https://forms.gle/7xtd9VbgNU4WXurc6

Formulario Nivel Primario, Secundario y Superior: https://forms.gle/26twGxNGggAAhwdc7