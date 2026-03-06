Villa Ocampo: Avance en políticas ambientales

La secretaria de Producción, Ambiente y Turismo de la Municipalidad de Villa Ocampo brindó una entrevista en el programa radial “Estilo Propio”, donde abordó las medidas implementadas en materia de gestión de residuos, forestación urbana y concientización ambiental.

En la mañana del viernes 6 de marzo, la secretaria de Producción, Ambiente y Turismo de la Municipalidad de Villa Ocampo, Milvana Yaccuzzi, brindó una entrevista en el programa “Estilo Propio”, que se emite por las emisoras del Grupo de Medios Jaaukanigás.

Durante el diálogo radial, la funcionaria se refirió a distintos ejes de gestión vinculados al cuidado del ambiente y la planificación urbana, destacando especialmente el proceso de cierre definitivo del basural a cielo abierto, una medida que se enmarca dentro de la implementación del complejo GIRSU y las políticas ambientales que buscan mejorar el tratamiento de los residuos en la ciudad.

Yaccuzzi explicó que el cierre del histórico basural responde a un compromiso asumido por el municipio en el marco de la normativa ambiental vigente, que establece la necesidad de avanzar hacia sistemas más ordenados y sostenibles de disposición final de residuos.

La funcionaria también detalló que actualmente los camiones de recolección domiciliaria ya trasladan los residuos directamente al complejo ambiental, mientras que los vecinos que deban descartar residuos de manera particular deberán ingresar al predio habilitado, donde personal de seguridad orienta el lugar correspondiente para su correcta disposición.

Asimismo, remarcó la importancia de la concientización ciudadana en la separación de residuos en origen, señalando que el nivel de separación aún es bajo y que el municipio continuará reforzando campañas informativas en medios de comunicación, barrios e instituciones educativas.

En la entrevista también se abordaron las acciones de remediación ambiental del antiguo basural, donde se prevé realizar tareas de cierre definitivo del acceso, movimiento de suelo y la plantación de una cortina forestal con cientos de ejemplares de casuarinas, con el objetivo de mitigar el impacto ambiental del predio.

Finalmente, Yaccuzzi adelantó que el municipio comenzará en las próximas semanas con la campaña anual de poda y forestación urbana, con el objetivo de superar nuevamente el número de árboles plantados en años anteriores, en su mayoría provenientes del vivero municipal.

Redacción: Info Central

Edición: Antonio Paré