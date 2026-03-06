Las Toscas: Iván Sánchez visitó escuelas de la ciudad en el inicio del Ciclo Lectivo 2026

En el inicio del Ciclo Lectivo 2026, el Intendente de Las Toscas, Iván Sánchez, junto a la Subsecretaria de Cultura y Educación, Silvia Dall’ Agnol, realizaron este viernes un recorrido por distintas instituciones educativas de la ciudad.

Durante las visitas, dialogaron con directivos y equipos docentes, compartiendo el inicio de un nuevo año escolar y reafirmando el compromiso de trabajar de manera articulada entre el Municipio y las escuelas a lo largo de todo el año.



Las instituciones visitadas fueron:

✅ Escuela Nº 6254 “Gral. Enrique Mosconi”

✅ Escuela Nº 6049 «Tierra del Fuego»

✅ Escuela Nº 847 “José Ignacio Centeno”

✅ Escuela Nº 468 “Bernardo Vera y Pintado”

✅ Jardín de Infantes Nº 127 “Juan Chará”.

“Vamos a continuar con este recorrido de las instituciones educativas la próxima semana”, expresó el Intendente, destacando la importancia de mantener un contacto cercano con la comunidad educativa.



Desde el Municipio se reafirma así el acompañamiento a las instituciones y el compromiso de seguir fortaleciendo la educación en la ciudad.