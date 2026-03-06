Las Toscas: Reunión institucional para coordinar el calendario anual de eventos

El Municipio de Las Toscas llevó adelante, en la noche del jueves 5 de marzo, una reunión en la sala de conferencias con representantes de instituciones educativas, culturales, deportivas, sociales y turísticas de la ciudad, con el objetivo de planificar el calendario anual de actividades.

Durante el encuentro se trabajó en la organización de los eventos previstos para este año, buscando evitar la superposición de fechas y coordinar la logística de acompañamiento y promoción que la Municipalidad brindará a cada propuesta.

Desde el gobierno local destacaron que la iniciativa apunta a fortalecer el trabajo conjunto durante todo el año, promoviendo un contacto permanente entre el Municipio y las instituciones para seguir impulsando las actividades y eventos que contribuyen al crecimiento y la vida social de la ciudad.