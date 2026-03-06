Villa Ocampo: Aprehenden a un joven tras intentar huir de un control policial

Un joven mayor de edad fue aprehendido en la ciudad de Villa Ocampo luego de intentar darse a la fuga cuando personal policial intentó identificarlo durante un patrullaje preventivo.

El hecho ocurrió el 5 de marzo de 2026, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico Zona Norte recorrían la intersección de calles Fray Luis Beltrán y Santa Fe, en barrio Cáritas. En ese momento observaron a un masculino que circulaba en una motocicleta tipo “mosquito”, sin plásticos.

Al darle la voz de alto para proceder a su identificación, el conductor intentó escapar a gran velocidad. Ante esta situación, los uniformados iniciaron un seguimiento controlado con uso de balizas y sirenas, logrando interceptarlo finalmente en calle Pablo Sexto.

En el lugar se procedió a la aprehensión del joven y al secuestro de la motocicleta, la cual se encontraba sin plásticos, sin espejos, sin luces y sin tablero. Las actuaciones fueron caratuladas como resistencia a la autoridad.