Expoagro 2026: 170 firmas provinciales mostrarán su potencia agroindustrial

La Provincia desplegará una agenda integral en la edición 2026 de la muestra, que se realizará entre del próximo martes al viernes en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Santa Fe presentará financiamiento, hará rondas de negocios, mostrará su desarrollo en ciencia, y sus atractivos en turismo y cultura.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, tendrá una participación protagónica en Expoagro 2026, con una agenda estratégica orientada a potenciar el entramado agroindustrial santafesino. En total, 170 firmas de la provincia participarán de la megamuestra a través de stands, charlas, programas y rondas de negocios.



Durante el evento, que se desarrollará del 10 al 13 de marzo en San Nicolás de los Arroyos, Santa Fe exhibirá su potencial innovador, su capacidad tecnológica y su aporte a la cadena de valor del agro. El stand institucional funcionará como un espacio de encuentro para la promoción de inversiones, la generación de vínculos comerciales y la articulación público-privada.



Sobre la participación en la vigésima edición de la muestra, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, señaló: “Llegamos a Expoagro 2026 con una propuesta integral que articula producción, financiamiento, ciencia, turismo y cultura. Venimos a presentar programas y a firmar convenios con entidades que serán clave para el fortalecimiento de la provincia”. Y agregó: “Santa Fe reafirmará en esta nueva edición su liderazgo agroindustrial y su compromiso con el crecimiento sostenible y federal, demostrando que somos el motor productivo para que la Argentina crezca”.

Financiamiento, negocios y convenios

Uno de los espacios centrales dentro del stand santafesino estará dedicado al financiamiento, donde se brindará información detallada sobre las líneas vigentes de crédito y herramientas de apoyo destinadas a pymes, cooperativas, mutuales y emprendimientos productivos.



Además, organizadas por Santa Fe Global, se desarrollarán rondas internacionales de negocios con la participación de 100 firmas argentinas y 15 compradores internacionales provenientes de ocho países: Australia, Bielorrusia, Chile, Colombia, Kazajistán, México, Serbia y Sudáfrica. Estas instancias buscan consolidar el posicionamiento de la maquinaria agrícola santafesina en mercados externos y fortalecer el perfil exportador de uno de los sectores más dinámicos de la economía provincial.



En ese marco también se concretarán reuniones institucionales y la firma de convenios orientados a fortalecer la competitividad y la innovación del sector, entre ellos acuerdos con el INTA, Aapresid y asociaciones ganaderas, enfocados en la sustentabilidad productiva y el desarrollo de la genética animal.



La participación de 170 firmas santafesinas en estas actividades refleja una presencia inédita que trasciende el stand institucional y se extiende a empresas que expondrán maquinaria, presentarán productos, participarán en programas sectoriales y mantendrán encuentros con compradores internacionales.



Liderazgo productivo, científico y deportivo

En el marco de Expoagro 2026 también se realizará el lanzamiento oficial del 12° World Soybean Research Conference (WSRC), impulsado por Acsoja, que se desarrollará en marzo de 2027 en la ciudad de Rosario.



La muestra será además una oportunidad para promocionar los Juegos Suramericanos, que se disputarán del 12 al 26 de septiembre de 2026 y que tendrán tres sedes en la provincia: Rosario, Rafaela y la ciudad de Santa Fe. Para ese evento, el Gobierno Provincial prevé una inversión de 90 millones de dólares en infraestructura deportiva, con el objetivo de consolidar a Santa Fe como referente regional en la organización de competencias internacionales.



Asimismo, la presencia de cooperativas y mutuales santafesinas tendrá un lugar destacado, reflejando el peso del modelo asociativo en la economía provincial y su aporte al desarrollo territorial.

Identidad santafesina: sabores, turismo y cultura

La propuesta incluirá también actividades en el marco del programa “Sabores de Santa Fe”, orientado a poner en valor la producción regional y la identidad gastronómica de las distintas localidades de la provincia. Durante la muestra se realizarán clases de cocina en vivo con productos locales, a cargo de chefs invitados, y degustaciones abiertas al público.



En paralelo, la Secretaría de Turismo de la Provincia promoverá los principales atractivos culturales, naturales y productivos del territorio santafesino, con el objetivo de posicionar a Santa Fe como destino turístico.



La agenda se completará con espectáculos musicales que acompañarán las actividades del stand y reforzarán la identidad cultural de Santa Fe, generando un espacio de encuentro para productores, empresarios y visitantes en una de las ferias agroindustriales más importantes de la Argentina.