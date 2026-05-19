ROSGAN abrió la Semana Angus con un remate de 10.000 cabezas y valores destacados para la invernada

En el marco de la 83° edición de la Expo Angus de Otoño, el Mercado Ganadero de la Bolsa de Comercio de Rosario llevó adelante el remate que dio inicio “Semana Angus”, con una oferta de 10.000 cabezas y una destacada participación de hacienda proveniente de distintas regiones productivas del país.

La subasta, realizada desde el predio de la Sociedad Rural Argentina en Palermo, reunió lotes de alta calidad genética y una sostenida demanda sobre hacienda Angus y sus cruzas, consolidando nuevamente valores firmes para la invernada en un contexto de fuerte interés por parte de compradores y productores.

Con remitentes de ocho provincias ganaderas y más de 130 lotes comercializados, el remate dejó referencias destacadas para terneros, con valores superiores a los $6.400, mientras que las referencias en dólares continúan posicionándose por encima de los US$4 por kilo.



El tradicional remate de mercado de ROSGAN marcó el comienzo de una intensa agenda de actividades dentro de la Edición 83° de la Expo Angus de Otoño, que continuará durante toda la semana con juras, capacitaciones y nuevos remates, en un evento que proyecta amplios cantidad de cabezas comercializadas, priorizando la calidad y la marca Angus, que es pionera en todo el pais y se pondera también en el mundo.

Próximas remates

Remate especial 75° aniversario Cooperativa Guillermo Lehmann | Viernes 22 de mayo – 09:00 hs | Pilar, Santa Fe

ROSGAN acompañará a la Cooperativa Guillermo Lehmann en la celebración de su 75° aniversario, con un remate especial que se desarrollará en el predio de Pilar, provincia de Santa Fe, y que contará con una oferta superior a las 10.000 cabezas.

La subasta será transmitida vía streaming a través de ROSGAN y reunirá una importante oferta de invernada y hacienda de distintas categorías.

La Cooperativa Guillermo Lehmann constituye uno de los socios históricos del mercado y una pieza fundamental en el crecimiento y consolidación del sistema de comercialización televisada impulsado por ROSGAN.

Nacionales 2026 con la fuerza de Expoagro | 27 de mayo | Riachuelo, Corrientes

ROSGAN volverá a participar de “Nacionales 2026”, uno de los eventos ganaderos más relevantes del norte argentino, reafirmando su perfil federal y su compromiso con el desarrollo de la producción ganadera en todas las regiones del país.

Desde Corrientes, el mercado llegará junto a sus firmas consignatarias con una importante oferta de hacienda y lotes de calidad, manteniendo el volumen y la dinámica comercial que caracterizan a este evento.

La presencia de ROSGAN en Nacionales 2026 ratifica una estrategia de expansión y fortalecimiento de la ganadería argentina, integrando nuevas regiones productivas a un mercado cada vez más competitivo, transparente y federal.