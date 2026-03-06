Continúan las rondas de consulta por la nueva Ley orgánica de Municipios

Este miércoles 4 de marzo, el Presidente Provisional del Senado encabezó un nuevo encuentro de intercambio de opiniones y miradas respecto a distintos artículos del mensaje del Poder Ejecutivo que propone una Nueva Ley Orgánica de Municipio, en el marco de la nueva constitución provincial.

En la oportunidad estuvieron presentes: el diputado provincial José Corral, el Administrador Regional Santa Fe del Servicio de Catastro e Información Territorial, Oscar Andrés Driussi; el Pte. del Colegio de Agrimensores, Norberto Fricks; el subsecretario Legal y Técnico del ministerio de Gobierno, Gerónimo Peñalva; los asesores Federico Caula, Arturo Ferrero y Jeremías Bastia.

Tema de análisis



Los presentes analizaron puntualmente aspectos del capítulo “Bienes de dominio público municipal”, intercambiando puntos de vistas técnicos que permita enriquecer la redacción del texto correspondiente.

Al respecto Norberto Fricks explicó que “se propone generar un procedimiento administrativo más ágil y útil que asegure la publicidad de los inmuebles destinados al dominio público y/o privado del Estado”.

Asimismo, se busca «la simplificación de la inscripción registral en un todo de acuerdo con los planos de mensura inscriptos en el catastro provincial» detallaron. «Cuando se habla de dominio público municipal se comprende las calles, veredas, paseo, parques plazas, caminos, canales, puentes, cementerios y cualquier otra obra pública construida por las municipalidades e por su orden para utilidad común».