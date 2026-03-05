La Copa del Mundo llega a Villa Ocampo

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a toda la comunidad a vivir un momento único: la llegada a nuestra ciudad de la Copa del Mundo oficial de la FIFA, el trofeo obtenido por la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

La exhibición se realizará el sábado 7 de marzo, de 17:00 a 19:00 horas en la Plaza San Martín, donde vecinos y visitantes podrán acercarse para ver de cerca el trofeo más importante del fútbol mundial y tomarse una fotografía con él, en una experiencia que busca revivir la emoción y el orgullo que generó la consagración argentina.

Desde el municipio se invita a todas las familias, niños, jóvenes y adultos a participar de esta actividad especial que permitirá compartir un momento de celebración colectiva en torno al deporte y a uno de los logros más importantes de la historia del fútbol argentino.

Además, se recomienda a los asistentes concurrir con camisetas y banderas argentinas para acompañar esta jornada que promete ser una verdadera fiesta mundialista en la ciudad.

La llegada de la Copa del Mundo representa una oportunidad única para que la comunidad pueda acercarse a uno de los símbolos más emblemáticos del deporte mundial, fortaleciendo el espíritu de encuentro y celebración entre los ocampenses.