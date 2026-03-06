Villa ocampo: Aprehenden a un hombre por amenazas y resistencia a la autoridad

Un hombre mayor de edad fue aprehendido en la madrugada del 6 de marzo de 2026 en la ciudad de Villa Ocampo, en el marco de un hecho caratulado como amenazas y resistencia a la autoridad.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 02.35 horas en la intersección de calle 25 de Mayo y Ruta Nacional Nº 11, donde intervino personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte.

Según se informó, el masculino había amenazado previamente a una mujer mayor de edad y se encontraba en el lugar consumiendo bebidas alcohólicas. Además, se colocaba delante de camiones que circulaban por la zona, generando una situación de riesgo.

Ante esta situación, los efectivos le solicitaron que se retirara del lugar, pero el individuo hizo caso omiso a la indicación y comenzó a agredir verbalmente al personal policial.

Frente a su actitud, los uniformados procedieron a la aprehensión del hombre, quien fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la justicia en el marco de las actuaciones correspondientes.