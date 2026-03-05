Villa Ocampo: Seminario Intensivo de Chamamé

La Secretaría de Cultura y Comunicación de la Municipalidad de Villa Ocampo invita al Seminario Intensivo de Chamamé dictado por Julián Naessens y Florencia Ferrazzano, Pareja Mundial de Chamamé 2025, de la provincia de Chaco.
Fecha: Sábado 28 y domingo 29 de marzo
Lugar: Complejo Arno
Cupos limitados – Inscripción previa obligatoria a través del formulario de Google. Anotate acá: https://forms.gle/ZVovM3N8Uge5ToaL6
Para más información:
3482 412708 (Sabina Costa)
«Una oportunidad única para aprender, perfeccionarse y disfrutar del chamamé con referentes de nivel nacional».