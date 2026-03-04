Villa Ocampo: Se realizará la Pesca de Mujeres en el Marco del Día Internacional de la Mujer

En el marco de las actividades organizadas por el Día Internacional de la Mujer, se llevará a cabo la propuesta “Pesca de Mujeres”, una jornada pensada para promover el encuentro, la recreación y el intercambio entre mujeres de la comunidad.

La actividad se desarrollará el domingo 8 de marzo, de 15:00 a 17:00 horas, en el Camping “Don Avelino”, y tiene como objetivo generar un espacio de participación y disfrute en contacto con la naturaleza, utilizando la pesca como una excusa para compartir experiencias y fortalecer vínculos.

La jornada está organizada por la Subcomisión de Violencia Laboral y Género de ASOEM, y forma parte del programa de actividades impulsado en la ciudad durante el mes de marzo para conmemorar el 8M, una fecha que invita a reflexionar sobre los derechos de las mujeres y a visibilizar su protagonismo en la sociedad.

Desde la organización invitan a todas las mujeres interesadas a sumarse a esta propuesta recreativa, que busca fomentar la participación, el encuentro y la construcción colectiva de espacios de igualdad.