Las Toscas: Lanzaron la promoción del 28° Torneo de Pesca del Dorado

Se llevó adelante la presentación de la Gira Promoción del 28° Torneo Apertura – Pesca del Dorado, que se realizará en Semana Santa, el sábado 4 de abril, con la presencia de Daniel García, Secretario Coordinador; el Presidente de FE.CO.PE., Miguel Alcaraz; el Coordinador de CAPRETTUR, Sergio Avalde; y en representación de la Municipalidad de Las Toscas: Laura Fiant, Secretaria General; Mariela Cerdán, Secretaria de Patrimonio Social y Comunicación; y Leandro Renzi, Subsecretario de Turismo.

También acompañaron los concejales Miguel Delssin quién coordinó la actividad, junto a Miguel Gutiérrez y Cecilia Molina.



«Un importante encuentro que fortalece el trabajo conjunto entre instituciones y consolida el desarrollo turístico y deportivo de nuestra región».