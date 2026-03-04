Villa Ocampo: Inscripciones abiertas a los talleres de la Casa de la Cultura

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones para los Talleres de Arte y Oficios 2026 que se dictarán en la Casa de la Cultura, una propuesta que busca promover el aprendizaje, el desarrollo creativo y la formación en diferentes disciplinas destinadas a vecinos y vecinas de la comunidad.

Este año, la oferta incluye una amplia variedad de espacios formativos orientados tanto al arte como a los oficios, entre los que se encuentran: Taller de Técnicas de Actuación Teatral, Corte y Confección, Masoterapia, Electricidad, Plomería, Instrumentos Musicales, Inglés, Carpintería, Arte “Crecer”, Ajedrez y Hip-Hop.



Además, en esta nueva edición se incorporan dos propuestas innovadoras: el Taller de Community Manager, orientado a la comunicación digital y redes sociales, y el Taller de Pintura Creativa “ExpresArte” destinado a fomentar la expresión artística.



Desde la organización invitan a todas las personas interesadas a acercarse a la Casa de la Cultura para conocer días, horarios y requisitos de cada taller, o bien comunicarse al 3482-671488 para recibir más información.

Las actividades comenzarán el lunes 16 de marzo, consolidando una vez más este espacio como un punto de encuentro para el aprendizaje, la creatividad y el desarrollo cultural de la comunidad.