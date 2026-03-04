Villa Ocampo: La Feria Ocampense se suma a las actividades por el Día Internacional de la Mujer

En el marco de las actividades organizadas por el Día Internacional de la Mujer, el próximo domingo 8 de marzo se realizará una nueva edición de La Feria Ocampense – Día de la Mujer, una propuesta que busca promover el trabajo de artesanos y emprendedores rurales de la comunidad.

La feria se llevará a cabo a partir de las 17:00 horas en el ingreso a la ciudad, donde los vecinos y vecinas podrán recorrer los distintos stands y conocer la diversidad de productos elaborados por emprendedores locales.

Durante la jornada se podrán encontrar artesanías, productos de huerta, dulces caseros, plantas, juegos y distintas producciones regionales, generando un espacio de encuentro que pone en valor el trabajo, la creatividad y el esfuerzo de quienes impulsan emprendimientos en la ciudad y la zona rural.

Esta iniciativa forma parte del programa de actividades impulsado durante el mes de marzo en conmemoración del 8M, una fecha que invita a reflexionar sobre el rol de las mujeres en la sociedad y a visibilizar su participación en los distintos ámbitos sociales, culturales y productivos.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a acercarse y acompañar esta propuesta, que además de fomentar el consumo local, busca fortalecer los espacios de encuentro y participación en la ciudad.