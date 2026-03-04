Provincia brindó detalles del pago de los incrementos salariales a las fuerzas de seguridad

Alcanza a todos los cargos. Así lo indicaron autoridades de los ministerios de Justicia y Seguridad y de Economía, quienes precisaron los incrementos que restan materializarse el próximo 16 de marzo, por planilla complementaria.

Funcionarios del Gobierno de Santa Fe brindaron información este miércoles sobre las medidas de recomposición salarial que restan materializarse el próximo 16 de marzo, por planilla complementaria, para todos los integrantes de las fuerzas de seguridad. Se trata de los sueldos de febrero, que comenzaron a liquidarse este mes.



Mediante una conferencia de prensa en la Sede de Gobierno de Rosario, la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, afirmó que las mejoras incluídas en la política salarial “alcanzan a todas las jerarquías de la Policía de Santa Fe y del Servicio Penitenciario, permitiendo el crecimiento del salario desde las jerarquías más bajas hacía las más altas”.

Detalles de los incrementos

Así, la funcionaria detalló que el próximo 16 de marzo encontrarán en el pago por planilla complementaria “el retroactivo de la diferencia del mes de diciembre 2025; el retroactivo de la diferencia del aguinaldo del segundo semestre 2025; el retroactivo del mes de enero y el aumento de febrero”, a lo que sumó que “las diferencias establecidas para los meses subsiguientes, serán liquidadas consecuentemente con el sueldo de bolsillo que cada agente de seguridad percibirá en el transcurso de los próximos meses”.



Respecto a esto último, los aumentos para los meses consecuentes quedaron establecidos en similar proporción a los incrementos acordados en las paritarias del resto de los trabajadores estatales: en marzo 2,2 %; en abril 2 %; en mayo 2 % y en junio 1,6 %; totalizando un 12,5 %.



Seguidamente, Orciani utilizó algunos ejemplos para mostrar los aumentos anunciados en paritaria de febrero para la Policía y el Servicio Penitenciario: “Un suboficial de Policía que recién ingresa a la fuerza en enero cobró $ 980.000 más los plus preexistentes, mientras que en febrero percibió $ 1.360.000 y percibirá los plus preexistentes más los plus que se originan en virtud de los anuncios del gobernador Maximiliano Pullaro (el pasado 15/02), es decir el plus operativo de calle y el plus de chofer”. En tanto que un subdirector de Policía que en enero cobró $ 4.360.000 más los plus preexistentes, en febrero percibirá $ 4.824.000 sumado a los plus preexistentes y los plus anunciados el 15 de febrero.

Todas las jerarquías incluídas

Por su parte, el ministro de Economía, Pablo Olivares, reiteró que es importante entender que el sueldo final de febrero, tanto para el personal de seguridad como el resto de los trabajadores públicos, “es la suma de lo abonado los primeros días de marzo más la planilla complementaria a cobrar el 16 del corriente”, y que sobre el sueldo final de febrero “se aplicarán los aumentos previstos para marzo, abril, mayo y junio”, tal como fue acordado con los sectores de la administración central, que “se trasladará a las fuerzas de seguridad”, aseguró.



Finalmente, el funcionario valoró que “no solamente es un aumento equilibrado en todas las jerarquías de las fuerzas de seguridad, sino que también se continuará aplicando en los meses consecuentes”.