Villa Ocampo: Presentación de agenda de actividades por el Día Internacional de la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Municipalidad de Villa Ocampo presentó el programa de actividades que se desarrollará durante el mes de marzo, bajo el lema “Mujeres que dejan huellas”, con propuestas culturales, sociales, recreativas y de reflexión destinadas a reconocer el aporte y protagonismo de las mujeres en la comunidad.

Las actividades comenzarán el viernes 6 de marzo en la Casa de la Cultura con la propuesta “M’Barete: Manos de Mujeres”, que contará con la participación de Daniela Massaro, Julieta Vicentin y el grupo vocal Armonía de Mujer, junto a artistas invitadas. Durante la jornada también se realizará un reconocimiento a mujeres de la comunidad por su compromiso social y su trabajo comunitario, y se presentará una muestra histórica a cargo del Museo Histórico y de Ciencias Naturales “Aníbal Gregoret”. La actividad dará inicio a las 20:30 horas.

El sábado 7 de marzo se llevará a cabo la conmemoración de Carmen Encina, con un acto e inauguración de un espacio recordatorio ubicado en la plazoleta que lleva su nombre, en el Barrio Juan Perón, a las 18:30 horas. Ese mismo día, a las 20:30 horas, se realizará la inauguración del Paseo de la Mujer, en la intersección del Boulevard Urquiza y Boulevard Sarmiento, un espacio destinado a homenajear la historia, la fuerza y el protagonismo de las mujeres.

La jornada culminará con la Cena de Mujeres GEACC (UAA), que se realizará a las 21:00 horas en el Club Banco Nación.

Por su parte, el domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se desarrollarán diversas actividades recreativas y culturales. Entre ellas se destaca la Pesca de Mujeres Municipales, organizada por la subcomisión de violencia laboral y género de ASOEM, que tendrá lugar de 15:00 a 17:00 horas en el Camping Don Avelino.

Ese mismo día también se realizará La Feria Ocampense – Día de la Mujer, un juego libre de truco y loba femenino, y una muestra de arte con pinturas de mujeres ocampenses, actividades que se desarrollarán a partir de las 17:00 horas en el ingreso a la ciudad.

Finalmente, el viernes 27 de marzo se llevará a cabo el conversatorio “Empoderamiento y desafíos en la igualdad de derechos”, a cargo de Alicia Tate, destinado a estudiantes y al público en general, en el Complejo Arno, con horarios a confirmar.

Desde el Municipio destacaron que estas propuestas buscan generar espacios de encuentro, reconocimiento y reflexión, poniendo en valor el rol de las mujeres en la construcción social, cultural y comunitaria de Villa Ocampo.