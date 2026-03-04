Pullaro lanzó la Copa Santa Fe y reafirmó el objetivo de convertir a la provincia “en la capital nacional del deporte”

El gobernador presentó la edición 2026 del certamen provincial, que incorporará pádel, pesca y ajedrez. Con estas disciplinas, alcanzará 14 deportes y 20 modalidades, consolidándose como uno de los torneos más importantes del país a nivel subnacional. El mandatario subrayó además el impulso que la Provincia le da a los Juegos Suramericanos, que se disputarán en seis meses en territorio santafesino.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, presentó este miércoles al mediodía, en el Salón Blanco de la sede de Gobierno en Rosario, una nueva edición de la Copa Santa Fe. La competencia sumará este año tres nuevas disciplinas -pádel, pesca y ajedrez- y alcanzará así un total de 14 deportes y 20 modalidades, ampliando su alcance en todo el territorio provincial.



Durante el acto, el mandatario destacó el crecimiento sostenido del certamen y su impacto en la vida deportiva de la provincia. Remarcó que el impulso al deporte forma parte de una estrategia integral de políticas públicas. En ese sentido, recordó que Santa Fe atravesó años complejos en materia de seguridad y que el Gobierno Provincial decidió abordar esa problemática con una combinación de medidas firmes contra el delito y políticas sociales de prevención.



“Hace poco tiempo la provincia tenía los índices de violencia y homicidios más altos del país. Este Gobierno tomó la decisión política de enfrentar con firmeza a las organizaciones criminales, pero también entendimos que eso no alcanzaba. Por eso impulsamos políticas que lleguen a los barrios con urbanización, escuelas y también con deporte”, sostuvo.

Políticas públicas integrales

El gobernador subrayó que la promoción del deporte se inscribe dentro de una política pública orientada a generar entornos saludables para niñas, niños y adolescentes. En ese marco, destacó el rol que cumple la Copa Santa Fe como herramienta de integración y desarrollo deportivo.



“Es fundamental que chicos y chicas puedan practicar deporte en ámbitos saludables. Esta Copa Santa Fe puede ser el motor que necesitamos para que muchos jóvenes de la provincia se vuelquen masivamente al deporte”, afirmó.



Acompañaron al gobernador en la presentación la diputada nacional Gisela Scaglia; la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, Clara García; los ministros de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; y de Educación, José Goity, y el vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, entre otras autoridades.



Camino a los Juegos Suramericanos

Pullaro también vinculó el crecimiento del deporte santafesino con la organización de los Juegos Suramericanos 2026, que se celebrarán en septiembre en distintas ciudades de la provincia.



“Dentro de veinte años vamos a seguir hablando de lo que sucederá en septiembre de 2026 en Santa Fe. Estamos invirtiendo cerca de 90 millones de dólares en infraestructura deportiva: microestadios, estadios y pistas de atletismo para que nuestros deportistas puedan competir en las mejores condiciones”, afirmó.



El mandatario aseguró que Provincia mantendrá la inversión en deporte a pesar del contexto económico nacional. “Vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que los chicos vuelvan a los clubes y encuentren allí un espacio de formación y contención. Nuestro sueño es que Santa Fe sea la capital nacional del deporte”, sostuvo.



El vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, dio la bienvenida a “clubes, deportistas, asociaciones, uniones y federaciones” y destacó el crecimiento que tuvo el certamen desde su creación. Di Lena también subrayó el aporte económico que la Lotería provincial realiza al desarrollo deportivo. Según indicó, el año pasado se destinaron más de 2.500 millones de pesos al Fondo Provincial del Deporte.



A su turno, el presidente de la Federación Santafesina de Atletismo, Alberto Scarpín, celebró la ampliación del certamen y destacó que muchas disciplinas que durante años no habían sido incluidas hoy forman parte de la competencia. “Para muchos deportes esta copa era un anhelo. Hoy eso cambió y estamos muy agradecidos porque se trata de una iniciativa muy importante para el desarrollo deportivo”, afirmó.



Para finalizar, el referente del pádel a nivel provincial, Daniel Retamar celebró “la incorporación del pádel como deporte nuevo. Hemos tenido con el transcurso del tiempo -40 años- el reconocimiento que este deporte se merece y haremos todo lo necesario para que esto salga lo mejor posible”.

Una plataforma para el deporte santafesino

El certamen se consolida así como una plataforma para fortalecer el deporte santafesino y potenciar la participación de clubes y atletas de toda la región.



A los deportes tradicionales como fútbol, básquet, hockey, vóley, rugby, handball, ciclismo, natación, golf, atletismo y triatlón, se suman ahora pádel, pesca y ajedrez, ampliando el perfil federal e inclusivo de una competencia que continúa creciendo año tras año.