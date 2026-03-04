Pullaro impulsa una articulación federal para reducir las muertes por siniestros viales

La ciudad de Rosario fue sede de la asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial, con la participación de todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Lo importante es ponernos de acuerdo en normas y estrategias conjuntas para que eso tenga impacto en la política pública”, afirmó el gobernador Maximiliano Pullaro. Desde Nación destacaron el trabajo realizado en seguridad en Santa Fe.

Con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, Rosario fue sede este miércoles de la asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial (CFSV), que reunió a representantes de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de analizar y acordar políticas públicas en materia de tránsito y seguridad vial desde una perspectiva federal, priorizando las problemáticas regionales.



La actividad se desarrolló en la sede de Gobierno Provincial. Allí, Pullaro destacó la relevancia del encuentro y la necesidad de avanzar en políticas coordinadas entre las distintas jurisdicciones. “A veces uno siente que no alcanzan los esfuerzos que pueda llevar adelante una provincia o un municipio de manera individual. Lo importante es ponernos de acuerdo en normas y estrategias para actuar de manera conjunta y que eso tenga impacto en la política pública”, señaló.



En la misma línea, el mandatario remarcó la necesidad de diseñar políticas públicas integrales en todo el territorio nacional. “El desafío es que podamos diseñar, planificar y llevar adelante una política pública estructurada en toda la República Argentina, donde las provincias colaboremos con la estrategia que impulsa la Nación para lograr una reducción cada vez mayor de las muertes por siniestros viales”, expresó.



Finalmente, Pullaro insistió en la importancia del trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado. “El trabajo coordinado debe llegar a cada punto del país, con los recursos de cada provincia y de cada municipio. Necesitamos normas que unifiquen la política de seguridad vial y permitan tener un impacto positivo en la reducción de los siniestros”, afirmó.



“Rosario normalizada”

El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Francisco Díaz Vega, felicitó y agradeció “lo que han hecho en Santa Fe en términos de seguridad, especialmente en Rosario”. En ese sentido, señaló que “como argentinos veíamos lo que pasaba aquí y nos preocupaba mucho, porque es una ciudad a la que queremos”.



El funcionario nacional destacó además el proceso de recuperación de la ciudad. “Encontrar una costanera tan activa, una ciudad abierta y receptiva, y volver a ver esta situación normalizada es fruto de mucho compromiso y de mucho trabajo”, sostuvo.



Asimismo, remarcó la importancia estratégica de Rosario para las políticas de seguridad vial. “Es un privilegio venir a esta ciudad y poder trabajar todos juntos por la seguridad vial”, agregó.

El encuentro

“El espíritu de este espacio es promover la armonización de programas y acciones entre todas las jurisdicciones. Es un hecho trascendente que la Provincia de Santa Fe sea sede de esta edición del Consejo Federal de Seguridad Vial, donde junto con las otras provincias de la Región Centro buscamos visibilizar nuestras problemáticas locales con una fuerte impronta regional”, sostuvo Carlos Torres, secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).



La Provincia de Santa Fe viene desarrollando de manera sostenida estrategias para reducir la siniestralidad vial. Según datos del Observatorio Vial, en 2024 la provincia registró una reducción del 16,4% en la cantidad de personas fallecidas en siniestros de tránsito.



La realización del Consejo Federal en Santa Fe refuerza el compromiso federal con la seguridad vial y la descentralización de decisiones, promoviendo la corresponsabilidad entre provincias, municipios y sociedad civil. Además, se consolida como un ámbito clave para acordar metas medibles, fortalecer programas de capacitación y avanzar en proyectos de infraestructura interprovincial que promuevan una conectividad más segura.