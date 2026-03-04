El reencuentro más esperado: Fito Páez vuelve a Rosario con un show histórico en el Monumento

El domingo 15 de marzo a las 19, el Monumento Nacional a la Bandera será escenario de un acontecimiento histórico: Fito Páez vuelve a su ciudad para regalarle un concierto abierto y gratuito pensado especialmente para Rosario.

En el corazón de la ciudad que lo vio nacer, Fito Páez ofrecerá el domingo 15 de marzo, a las 19, un espectáculo único como gesto de gratitud y celebración hacia su gente. Después de llevar su música por escenarios internacionales, compartirá en el Monumento Nacional a la Bandera sus canciones más emblemáticas en un concierto que será, ante todo, un regalo para la ciudad. Será un show de formato completo, con todos sus grandes clásicos, canciones nuevas y una puesta especialmente diseñada para la ocasión. También habrá lugar para la intimidad y el recuerdo.



El concierto tendrá además un valor especial: Fito Páez no percibirá honorarios por esta presentación, en un gesto que subraya el carácter simbólico y afectivo de este regreso. Además, el montaje del evento estará solventado por sponsors y empresas privadas que se suman a la iniciativa.



Rosario atraviesa un gran momento cultural. Con teatros, museos y espacios públicos en plena actividad, la ciudad vuelve a ser escenario de grandes celebraciones. En ese contexto, este recital trasciende el formato de espectáculo masivo: es una afirmación de identidad y una celebración de la rosarinidad, del talento que nace en esta tierra y recorre el mundo.



El evento es acompañado por San Cristóbal Seguros, La Segunda Seguros, Black Room, Canut, Quilmes, junto al Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario.