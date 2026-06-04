Pullaro pidió en Agroactiva que Nación baje las retenciones y la tasa de interés para “producir más y generar trabajo”

Lo manifestó el gobernador de Santa Fe al participar del acto inaugural de la muestra que se realiza en Armstrong hasta este 6 de junio. “En nuestra provincia, siendo eficientes y sin corrupción invertimos en infraestructura productiva 2.160 millones de dólares para darle potencia al campo”, aseguró. También indicó que los de 116 mil millones de pesos en créditos con tasa subsidiadas por la Provincia, en menos de un día se llenaron carpetas por 70 mil millones y se otorgaron 46 mil millones.

El gobernador Maximiliano Pullaro participó este jueves del acto de apertura de la edición 32 de Agroactiva, la muestra más grande del agro que se desarrolla del 3 al 6 de junio en Armstrong bajo el lema “Una muestra de lo que somos”, un homenaje a cada uno de los agroactivistas que construyeron el espacio durante tres décadas.



“En Santa Fe pudimos demostrar con un Estado eficiente y sin corrupción durante estos 29 meses de gestión, que invertimos en infraestructura productiva 2.160 millones de dólares para darle potencia al agro, tener mejor conectividad vial y mejor logística, los mejores puertos y aeropuertos, y contar con la mejor energía”, afirmó Pullaro durante su discurso.



El mandatario volvió a reclamar al Gobierno nacional que “la baja de retenciones continúe de manera permanente porque va a impactar de manera positiva en toda la región productiva del país” y sumó la necesidad de “bajar la tasa de interés para poder producir más y generar trabajo”, asegurando que si eso se logra, “ninguno de los hombres y mujeres del campo se van a llevar esa plata o la van a dejar en el banco, sino que todos la van a reinvertir y eso nos va a permitir tener un círculo virtuoso y que nuestra economía crezca”.

Respaldo al sector productivo

El gobernador destacó también el stand institucional que tiene el Gobierno de Santa Fe en Agroactiva, a partir del cual se anunciaron nuevas líneas de financiamiento por más de 116 mil millones de pesos, para potenciar la producción santafesina y un paquete de alivio fiscal. “En lo que va del año llevamos casi $200 mil millones dados en créditos al sector productivo de la provincia”, sintetizó y dijo que de los créditos lanzados el miércoles en la apertura del stand santafesino en la muestra “ya se llenaron carpetas por $ 70 mil millones y ya se prestaron $ 46 mil millones”. Vale recordar que en la sumatoria de las distintas líneas con tasas subsidiadas por el gobierno santafesino, se pusieron a disposición de la producción 116 mil millones de pesos.



En ese sentido, el mandatario afirmó que “la Provincia de Santa Fe subsidia tasas para que el sector productivo pueda invertir en un momento muy difícil de la economía a nivel nacional”, entendiendo que “el camino es seguir trabajando al lado del sector productivo para mostrarle al resto de Argentina que si al campo, a la industria y al comercio les va bien, Argentina crece y es imparable”.



Por su parte, la presidenta de Agroactiva, Rosana Nardi, consideró a Agroactiva como la oportunidad de “hacer los mejores negocios con las mejores y las más variadas oportunidades y compartamos conocimiento” porque “nació en el lugar donde las cosas suceden de verdad, en el corazón productivo de nuestra patria, en el campo”, manifestó, donde este año “hay más de 1.100 empresas de todos los tamaños y rubros y una peregrinación imparable de chacareros que llega a Agroactiva desde todo el país, porque en esta ciudad se muestra el campo en su mejor versión”, aseguró.

Presentes

Del acto participaron también la exvicegobernadora y actual diputada nacional, Gisela Scaglia; el intendente de Armstrong, Guillermo Luzzi; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta; el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini; el senador por el departamento Belgrano, Pablo Verdecchia; entre otros.