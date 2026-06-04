Nuevas líneas de créditos para potenciar la producción anunciadas por el gobierno de Pullaro en Agroactiva

A través de convenios con entidades públicas y privadas, que representan el 80 % de la capacidad crediticia existente en la provincia, se destinarán más de 116 mil millones para capital de trabajo, inversión productiva, maquinaria, innovación tecnológica, turismo regional y proyectos de transición energética. La Provincia bonificará hasta 15 % de la tasa de interés.

En el marco de la apertura del stand del Gobierno Provincial en Agroactiva 2026, el gobernador Maximiliano Pullaro lanzó nuevas líneas de financiamiento, por más de $ 116.000 millones, para el sector productivo, a través de convenios con bancos públicos y privados. Además, se incluyen medidas tributarias que permitirán reducir costos y mejorar las condiciones de acceso al financiamiento.



Entre las entidades participantes se encuentran los bancos Municipal de Rosario, Nación, Santa Fe, Coinag, Bica, Hipotecario y Patagonia, que representan el 80 % de la capacidad crediticia existente en la provincia de Santa Fe. Las líneas se pueden destinar a capital de trabajo, inversión productiva, maquinaria, innovación tecnológica, turismo regional y proyectos de transición energética.



Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó la inversión que Santa Fe invierte todos los años en “subsidiar tasas” y este año será por “más de 116.000 millones de pesos, con tasas bajas, inéditas en la República Argentina”.



A continuación, resaltó que “es la primera vez en la historia de la provincia de Santa Fe que se firman convenios con bancos públicos y privados. Hoy sumamos 8 nuevo bancos para poner créditos a disposición de las empresas”; y con el Mercado Argentino de Valores, para que “las pymes encuentren en el ecosistema bursátil una posibilidad de contar con tasas subsidiadas”.



“Santa Fe está mostrándole al país que cuando se hacen políticas anticíclicas, cuando se articula con el sector privado, es posible salir adelante”, destacó Puccini; y precisó que esto se debe a que “las cuentas están ordenadas y cada peso que se ahorra, por orden de este gobernador, vuelve a la producción, a las pymes, a los trabajadores, en financiamiento de crédito, en ciencia y en tecnología, y en obras de infraestructura”, concluyó.

Líneas de Créditos para innovar y crecer

Adquisición de Maquinarias: Cupo Total $ 50.000 millones

Nuevo Banco de Santa Fe

Máximo por beneficiario: hasta $ 1.000 millones

Tasas Fijas y Variables. Desde 8,20 % hasta el 14% Con bonificación de fabricantes

Plazo: hasta 48 meses

Bonificación Provincia 10,5 %

Máximo por beneficiario: hasta $ 1.000 millones Tasas Fijas y Variables. Desde 8,20 % hasta el 14% Con bonificación de fabricantes Plazo: hasta 48 meses Bonificación Provincia 10,5 % Banco Nación

Máximo por beneficiario: hasta $ 600 millones

Tasas Fijas hasta 60 meses

Bonificación Provincia 6 %

Agro Tecnología: Cupo Total $ 11.000 millones

Nuevo Banco de Santa Fe

Máximo por beneficiario: hasta $ 1.000 millones

Tasas Fijas y Variables. Desde 8,20 % hasta el 14% Con bonificación de fabricantes

Plazo: hasta 48 meses

Bonificación Provincia 10,5 %

Máximo por beneficiario: hasta $ 1.000 millones Tasas Fijas y Variables. Desde 8,20 % hasta el 14% Con bonificación de fabricantes Plazo: hasta 48 meses Bonificación Provincia 10,5 % Banco Municipal de Rosario

Máximo por beneficiario: hasta $ 150 millones

Tasa Variable: TAMAR -8 ppa

Plazo: hasta 36 meses

Plazo de Gracia: 12 meses

Bonificación Provincia 20 %

Transición Energética: Cupo Total $ 5.000 millones

Banco Coinag

Máximo por beneficiario: hasta $ 200 millones

Tasa Variable: TAMAR -7 ppa

Plazo: hasta 36 meses

Plazo de Gracia: 6 meses

Bonificación Provincia 15 %

Máximo por beneficiario: hasta $ 200 millones Tasa Variable: TAMAR -7 ppa Plazo: hasta 36 meses Plazo de Gracia: 6 meses Bonificación Provincia 15 % Banco Bica

Máximo por beneficiario: hasta $ 200 millones

Tasa Variable: TAMAR -8 ppa

Plazo: hasta 36 meses

Plazo de Gracia: 6 meses

Bonificación Provincia 15 %

Inversión Productiva: Cupo Total $ 5.000 millones

Banco Municipal de Rosario

Máximo por beneficiario: hasta $ 150 millones

Tasa Variable: TAMAR +2 ppa

Plazo: hasta 36 meses

Plazo de Gracia: 12 meses

Bonificación Provincia 10 %

Capital de Trabajo: Cupo Total $ 41.000 millones

Nuevo Banco de Santa Fe

Máximo por beneficiario: hasta $ 200 millones

Tasas Fijas y Variables. Desde 20,46 % hasta el 21,50 %

Plazo: hasta 18 meses

Bonificación Provincia 10,5 %

Máximo por beneficiario: hasta $ 200 millones Tasas Fijas y Variables. Desde 20,46 % hasta el 21,50 % Plazo: hasta 18 meses Bonificación Provincia 10,5 % Banco Municipal de Rosario

Máximo por beneficiario: hasta $ 150 millones

Tasa Variable: TAMAR +2 ppa

Plazo: hasta 18 meses

Bonificación Provincia 10 %

Máximo por beneficiario: hasta $ 150 millones Tasa Variable: TAMAR +2 ppa Plazo: hasta 18 meses Bonificación Provincia 10 % Banco Hipotecario*

Máximo por beneficiario: hasta $ 200 millones

Tasa Variable: TAMAR -2 ppa

Plazo: hasta 12 meses

Bonificación Provincia 10 %

Máximo por beneficiario: hasta $ 200 millones Tasa Variable: TAMAR -2 ppa Plazo: hasta 12 meses Bonificación Provincia 10 % Banco Patagonia

Máximo por beneficiario: hasta $ 200 millones

Tasa Variable: TAMAR -2 ppa

Plazo: hasta 12 meses

Bonificación Provincia 10 %

Turismo Regional: Cupo Total $ 2.000 millones

Banco Municipal de Rosario

Máximo por beneficiario: hasta $ 150 millones

Tasa Variable: TAMAR -3 ppa

Plazo: hasta 36 meses

Plazo de Gracia: 12 meses

Bonificación Provincia 15 %

Beneficios fiscales

Las pymes y productores que tomen créditos estarán exentos del Impuesto de Sellos, mientras que las entidades financieras no tributarán Ingresos Brutos sobre los intereses generados por estas operaciones. De esta manera, la Provincia busca que una mayor proporción de los recursos se destine directamente a la inversión.



Será requisito para el otorgamiento de certificado para acceder a bonificación que la persona cuente con ID ciudadana, que se obtiene registrándose en la plataforma digital del Gobierno de Santa Fe.