Peralta propone que los trabajadores estatales tengan la libertad de elegir su ART

En un nuevo proyecto de ley, el Diputado Emiliano Peralta propone que los trabajadores estatales puedan elegir su Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).



Según la ley nacional, todo trabajador debe tener un seguro para accidentes o enfermedades laborales. Así, el empleador contrata con una ART y retiene de los haberes del trabajador la cuota correspondiente.



En el caso de los trabajadores estatales, la provincia tiene un seguro estatal que es la DIPART (Dirección Provincial de Autoseguros de Riesgo de Trabajo).



“En línea con lo que venimos planteando de darle más libertad al trabajador (como ser el proyecto que también presentó nuestro bloque de poder elegir entre IAPOS u otras obras sociales o prepagas), pretendemos en este proyecto que el empleado estatal tenga la libertad de elegir su aseguradora de riesgos del trabajo: o la DIPART o pasar a una ART privada”, comenzó a explicar Peralta.



“Entendemos que la libertad de elegir elimina un monopolio ejercido por la DIPART que ha causado una merma en la calidad de las prestaciones y un aumento en el plazo de pago de las mismas ante un infortunio o enfermedad laboral; todo ello en menoscabo de los derechos del trabajador público”.



Para el Diputado, la competencia de aseguradoras mejorará la calidad de las prestaciones y el plazo en el que se cumplen. “DIPART tendrá que esforzarse por brindar cobertura de excelencia en cuanto a la calidad de prestaciones y que las mismas se presten en tiempo, si es que quiere que los trabajadores permanezcan asegurados allí”.



El proyecto prevé que los trabajadores que están incorporados ya al estado puedan hacer uso de la opción de mantener la DIPART o escoger otra ART en cualquier momento de la relación laboral. En cambio, para los trabajadores que vayan a ingresar una vez entrada en vigencia la ley, tendrán diez (10) días para hacer uso de la opción y, en caso de no hacerlo, se presumirá que eligen pertenecer en el sistema estatal de aseguradora de riesgos del trabajo.



Para finalizar, Peralta expresó que “no se trata de una ley anti DIPART o favorable a las ART privadas, sino de darle la chance al trabajador de elegir su sistema en el marco de la competencia de las aseguradoras de riesgos del trabajo, lo que hará que cada una de éstas dé lo mejor de sí para mejorar sus prestaciones, redundado en beneficios para el trabajador asegurado.”

Se adjunta a continuación el Proyecto de Ley: