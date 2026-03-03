Las Toscas: Encuentro «Manos de Mujeres» en el marco del Día Internacional de la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Municipalidad de Las Toscas invita a la comunidad a participar del encuentro artístico, cultural y social “Manos de Mujeres”, una propuesta que busca poner en valor el trabajo, la fuerza y el rol de la mujer en los distintos ámbitos de la región.

La actividad se realizará el domingo 8 de marzo, a partir de las 18:30 horas, en la Plaza 23 de Agosto.

El evento propone una experiencia colectiva donde el arte, la palabra y la participación serán protagonistas, generando un espacio de expresión, reflexión y encuentro para toda la comunidad.

Desde la organización extendieron la invitación a vecinos y vecinas para sumarse a esta jornada especial que conmemora y celebra el aporte fundamental de las mujeres en la sociedad.