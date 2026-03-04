Mes de la Mujer: Provincia desarrolla en marzo una variada agenda de actividades

Denominada ‘Mes M’, la programación comenzó este martes con una actividad denominada “Saberes compartidos”. Hasta el 31 de marzo, habrá charlas, exposiciones, talleres y encuentros en distintas localidades del territorio santafesino a partir de un trabajo interministerial del Gobierno de la Provincia.

Durante todo marzo, el Gobierno de la Provincia desarrollará una nutrida agenda denominada “Mes M: marzo, mujeres, memoria, movimiento”. Se trata de una iniciativa interministerial que se llevará a cabo del martes 3 al martes 31 en las ciudades de Rosario, Reconquista, Rafaela, Venado Tuerto y Santa Fe con el objetivo de generar espacios de encuentro, reflexión y reconocimiento del rol de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida social, cultural y productiva.



“Marzo es un mes para visibilizar, pero también para profundizar el compromiso del Estado con políticas públicas que amplíen derechos y promuevan igualdad real en todo el territorio provincial”, remarcó la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini, para luego agregar que “cada una de las actividades buscan reconocer historias, trayectorias y luchas, pero también generar nuevos espacios de participación y construcción colectiva”.

Mes M



La agenda de actividades comenzó este martes en el Centro de Calidad de Vida de Rosario donde se llevó a cabo “Saberes compartidos”. Mujeres que asisten al Centro cocinaron junto a jóvenes de los talleres del programa Nueva Oportunidad en la flamante cocina con la que cuenta el espacio.



Además, entre las iniciativas previstas se encuentra el reconocimiento a “Grandes Mujeres”, destinado a destacar la trayectoria y el aporte de mujeres y personas mayores de la diversidad en sus comunidades, a lo largo de la provincia. La actividad se llevará adelante el martes 11 de marzo en la ciudad de Santa Fe, el lunes 16 en Reconquista, el viernes 20 en Rosario, el viernes 27 en Venado Tuerto y el martes 31 en Rafaela.



También se realizará la presentación del libro Santafesinas que Inspiran con la actividad “Tramas que Inspiran”, una propuesta que cruza literatura, voces, música y escena para generar un encuentro cercano, sensible y participativo. La misma se llevará a cabo el miércoles 18 en Rosario y el jueves 26 en Santa Fe.



La agenda también prevé, el jueves 19, la inauguración de las mejoras y ampliaciones del Centro de Desarrollo Integral para la Familia y la Mujer (Cedeifam), realizadas en el marco del Plan Abre, fortaleciendo un espacio clave para el acompañamiento comunitario y la ampliación de derechos en el territorio.



En coincidencia con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el domingo 8 de marzo, se llevará adelante un encuentro de diálogo destinado a mujeres especializadas en botánica, un espacio orientado a reconocer y fortalecer su aporte a la biodiversidad.



Asimismo, la programación cultural contempla el jueves 5 de marzo la presentación de la antología “Orilleras”, que reúne poemas de once escritoras argentinas, mientras que el viernes 27 en ATE Casa España, se realizará un concierto del Coro Polifónico Provincial con estreno de arreglos de la compositora santafesina Águeda Garay sobre la emblemática obra Mujeres Argentinas de Ariel Ramírez y Félix Luna.



También el sábado 7 en la Casa del Brigadier en Santa Fe, se desarrollarán el encuentro “Quiero Contarte Algo”, con relatos de mujeres descendientes y afrodescendientes que recuperan su protagonismo pasado y presente; por otro lado el viernes 6 en el Museo Etnográfico de Santa Fe se realizará la exhibición “Amazonas del Litoral”, donde se analizará la práctica del capoeira desde la pedagogía feminista.



La agenda se completará con jornadas de debate sobre temáticas científicas, culturales y artísticas, además de muestras y exposiciones de producciones realizadas por mujeres de distintas localidades de la provincia.