Villa Ocampo: Se encuentra habilitado el camino a Puerto Ocampo

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a la comunidad que ya se encuentra habilitado el camino de acceso a Puerto Ocampo.

Tras los trabajos realizados en la zona, se restableció la circulación vehicular, permitiendo nuevamente el tránsito hacia uno de los puntos estratégicos y productivos de la ciudad.

No obstante, se solicita a vecinos y vecinas circular con precaución, ya que continúan desarrollándose tareas con maquinaria en el sector, en el marco de las obras de mejora y acondicionamiento del camino.

Desde el Municipio se continúa trabajando para optimizar la transitabilidad y garantizar mayor seguridad para quienes utilizan este acceso de manera habitual.